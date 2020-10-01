«Лучший книжный интернет-магазин»

Все знают Yakaboo как крупнейший книжный интернет-магазин Украины. У нас представлены книги всех жанров и направлений. Каждый покупатель найдет среди широкого ассортимента магазина литературу по своим вкусам и потребностям: художественные, учебные, детские, подарочные книги, произведения о хобби, путешествиях, искусстве, науке, а также все новинки и классику мотивационной и бизнес-литературы. Все это и многое другое вот уже второй десяток лет находят благодарные читатели в крупном книжном интернет-магазине yakaboo.ua.

Ассортимент книжного онлайн-магазина Yakaboo

Выбор книг на нашем сайте порадует даже самого притязательного литературного гурмана. У нас представлены бумажные и электронные издания, литература всех известных писателей и издательств. А с 2016 года мы открыли собственное издательство Yakaboo Publishing, в котором выпускаем произведения востребованных жанров, в том числе документальную прозу украинских и зарубежных авторов.

В нашем магазине вы можете заказать книги онлайн таких жанров и направлений:

Художественная литература: современная проза и классика, поэзия, детективы, триллеры, женские романы, фантастика, фэнтези и многое другое.

Детская литература и книги по воспитанию детей: новинки от современных детских писателей и проверенная временем классика; познавательная литература о науке, технике, животном и растительном мире, спорте и отдыхе; комиксы, детективы, фантастика; литература по педагогике и детской психологии для профессионалов, а также сознательных, любящих родителей.

Научно-популярная и учебная литература: книги по истории, искусству, бизнесу, экономике, философии, медицине, психологии, программированию, иностранным языкам; словари и разговорники; мемуары и биографии.

Литература для досуга: книги по кулинарии, вязанию, шитью, фотографии; о путешествиях и активном отдыхе, эзотерике и оккультизме; издания о здоровом образе жизни, фитнесе и красоте.

Благодаря такому разнообразному ассортименту произведений можно смело назвать Yakaboo сайтом продажи книг №1 в Украине.

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Наш магазин старается делать все для того, чтобы покупки любимых клиентов были еще более удобными. Вы можете не только купить книги в интернет-магазине yakaboo.ua, но и много других полезных и сопутствующих товаров. Мы сделали акцент на подарках, ведь книга — лучший подарок, а также на детских товарах, поскольку понимаем, что интернет-магазины с доставкой почтой или курьером по Украине для постоянно занятых мам — настоящее спасение.

У нас представлено огромное количество товаров для малышей и молодых мам: средства для ухода и гигиены, белье для кормящих, игрушки, наборы для творчества и развития, детская одежда и аксессуары. Также в нашем магазине вы найдете все, что нужно для проведения увлекательного совместного досуга с ребенком: настольные игры, товары для рисования и творчества, блокноты, артбуки, скетчбуки, пазлы, диски с музыкой. Нашлось место на нашем сайте и товарам для школьников: канцелярия, портфели, пеналы, ланчбоксы, термосы и даже термосумки — все для того, чтобы ваши дети чувствовали себя на уроках и переменах комфортно, как дома.

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